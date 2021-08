In der vergangenen Woche hat es weitere Untersuchungen am Gewölbe des Deilbachs unterhalb des Gewerbegebiets Prinz-Friedrich-Straße in Kupferdreh gegeben. Um die Befahrbarkeit der Prinz-Friedrich-Straße schnellstmöglich wiederherzustellen, werden durch Bautaucher ab Mittwoch, 11. August, Betonierarbeiten im Gewölbe und unter Wasser des Deilbachs durchgeführt.

Damit sollen die durch das Hochwasser entstandenen Schadstellen repariert werden. Es kann durch die Arbeiten zu Verfärbungen im Wasser des Deilbachs und im Mündungsbereich zur Ruhr kommen.

Die Stadt informiert: "Auch das betroffene Betriebsgelände wurde nochmals besichtigt, es konnte nun eine Möglichkeit geschaffen werden, dass das Gelände über einen Zufahrtsweg wieder angefahren werden kann. Überquert werden darf das Gelände weiterhin bis auf Weiteres nicht."