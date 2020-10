In den Skigebieten hoffen die Gemeinden, den Winter, unter Corona-Bedingungen,den Gästen so schmackhaft und so sicher wie möglich zu machen. Aber was macht einen gelungenen Skiurlaub aus. Da wären zunächst optimale Schneeverhältnisse, gebügelte Pisten, Sonne von früh bis spät und tolle Partystimmung zu nennen. "Ski-Vergnügen ja, aber ohne Après-Ski", lautet die Parole, die nicht nur allein Österreichs Regierung ausgegeben hat. Andere Alpenregionen ziehen ebenfalls die Zügel an. Liftkarten wird es nur online geben, in den Gondeln, Liften und Skibussen herrscht Maskenpflicht, Speisen und Getränke dürfen nur sitzend in und an den Skihütten und Schneebars eingenommen und an den Liftstationen müssen Mindestabstände eingehalten werden. Na denn, Ski heil!