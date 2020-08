Essen, Fußball Freizeitliga Gruppe 1:

Eine Halbzeit lang sah es so aus, als wenn sich eine kleine Sensation bereits am 2. Spieltag anbahnen würde.

Trotz eines groben Foulspiels an Veit Holzmann direkt in den ersten Minuten der Partie und der frühen verletzungsbedingten Auswechslung von Timo Wystrach hielt der Aufsteiger aus Heisingen lange dagegen und ging sogar mit 0:1 in Führung. Nach feiner Vorarbeit mit einem tollen Pass von Jascha Krause, vollendete Pascal Kindt in der 31. Minute eiskalt aus 16 Metern.

Im Gegenzug konnte der Gastgeber jedoch ausgleichen und mit dem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff gehörten der Heimmannschaft.

Durch ein paar Unachtsamkeiten in der Heisinger Abwehr zogen die Playhouse Kickers auf 4:1 uneinholbar davon. Auch Aushilfskeeper Kevin Herisch konnte heute mit einigen guten Aktionen, die sich anbahnende Niederlage nicht mehr verhindern.

Nächste Woche muss GWH nochmals auswärts ran und gegen die Weigle Haus Kickers antreten.

Der GWH Kader von heute:

Kevin Herisch, Ralph Mohr, Marius Bader, Maurice Zwiehoff, Matthias Fuhrmann, Tim Beckmann, Philipp Schlackmann, Timo Wystrach, Veit Holzmann, Jascha Krause, Pascal Kindt, Keno Greifenberg, Heiner Manhard und Markus Pilgrim.

Weiter Infos auch abrufbar unter:

https://ffl-essen.de/?page_id=4965

und

http://www.fussball.de/spiel/playhouse-kickers-juniors-gruen-weiss-heisingen/-/spiel/02BHM6BVG4000000VS5489B4VUBEGM7L#!/