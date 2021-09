Glänzender Auftakt für die männliche U16 des HTC Kupferdreh in die neue Feldhockeysaison. Am ersten Spieltag der Oberliga setzte sich das Team von David Ortmann im Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Münster Rheine, das aufgrund der prekären Platzverhältnisse am Kupferdreher Eisenhammer in Velbert ausgetragen wurde, knapp mit 2:1 (1:0) durch. Felix Hein nach erfolgreicher Strafecke und Jan Ackermann per Rückhandschuss brachten die Essener bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz vor Ende des dritten Viertels gelang den starken Gästen der Anschlusstreffer. Im letzten Viertel wurde der Druck der körperlich überlegenen Spielgemeinschaft immer größer. Die Kupferdreher hielten dem Druck jedoch dank einer großartigen kämpferischen Leistung stand und verteidigten die 3 Punkte. "Ein toller Auftakt", freute sich Trainer Ortmann über den Erfolg. Weiter geht's am kommenden Sonntag (5. September) um 12 Uhr im Eintracht-Stadion gegen die gastgebende Eintracht aus Dortmund. Das Foto zeigt den Führungstreffer zum 1:0 durch Felix Hein (rechts), der jubelnd abdreht.

Die männliche U12 feierte am Sonntag ihre Premiere in der Oberliga. Die Kupferdreher mussten zum Auftakt bei Etuf Essen antreten. Das Team von Bernd Metzmacher und Carsten Ackermann benötigte das erste Viertel, um sich an das höhere Tempo und die körperliche Überlegenheit der Gastgeber zu gewöhnen. Die Kupferdreher, die ihr Heimrecht mit dem Etuf getauscht hatten, lagen zu diesem Zeitpunkt 0:2 hinten. Mit jedem weiteren Viertel gewannen die Aktionen des HTC jedoch an Sicherheit. Im zweiten Viertel verkürzte Niklas Klima per Eckenvariante auf 1:2, das der Etuf jedoch postwendend durch einen erfolgreich abgeschlossenen Konter mit dem 3:1 beantwortete. Im letzten Viertel drückten die Kupferdreher auf den Anschluss, während auf der anderen Seite HTC-Torwart Johannes Schuchert bei zwei Ecken und einem weiteren Konter glänzend reagierte. "Am Ende sind wir sehr zufrieden mit der Leistung und freuen uns, in der neuen Liga auf Anhieb Fuß gefasst zu haben", fand das Kupferdreher Trainerduo nach Spielschluss lobende Worte. Am kommenden Sonntag müssen die Kupferdreher um 16.30 Uhr am Uhlenkrug gegen den ETB Essen antreten. Der HTC trat am Baldeneysee mit folgendem Kader an: Johannes Schuchert, Anju Henkel, Niklas Klima, Joren Forster, Edvin Bienert, Luis Spriestersbach, Marlon Wensker, Jonah Löffler, Finn Bongartz und Nikolas Hinz.

Die männliche U10 feierte auf ihrem ersten Turnier in Velbert zwei Siege in zwei Spielen. Gegen RW Velbert und den Bochumer HV setzte sich das von Jonas Burchgardt und Jan Ackermann betreute Team jeweils 2:0 durch und zeigte dabei eine starke Leistung.

Ebenfalls erfolgreich in die Saison startete die weibliche U16 des HTC. Zum Oberligaauftakt setzte sich das Team von Trainer David Ortmann und Stefan Märtens mit 1:0 beim Soester HC durch. Den Treffer für die überlegenen Kupferdreherinnen erzielte Helena Wissing per Strafecke.