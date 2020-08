Seit dem 04. August 2020 hat der MGV "Sängerbund" seine Probentätigkeiten wieder aufgenommen.

In zwei Durchgängen mit jeweils zwei Stimmgruppen, trafen die Sänger nach einem halben Jahr Zwangspause erstmals wieder musikalisch aufeinander. Ein wenig Gänsehautgefühl entwickelte sich beim gemeinsamen Gesang aller Stimmen zur Halbzeitpause im Außenbereich des BürgerTreff.

Auch die "Harmonisten" - das vereinseigene Musikensemble - hat seine Übungsstunden wieder aufgenommen. Alle Spieler sind wohlauf und haben bereits in der ersten Probe, neben einiger Wiederholungen, mit der Ausarbeitung zu neuen Stücken begonnen.

Natürlich ist die "Neue Probenart" zunächst etwas ungwohnt und es wird noch eine Weile dauern, ehe man sich an die weiten Abstände zwischen den Musikern und Sängern in der Probenstunde gewöhnt hat.

Das vom Vorstand erarbeitete Sicherheitskonzept, welches auch dem Gesundheitsamt der Stadt Essen vorgelegt wurde, ist jedoch auf besonderen Schutz bedacht.

Die geforderten Abstandsregeln der Corona Schutzverordnung NRW können im großen Saal des BürgerTreff umgesetzt werden. An dieser Stelle gilt auch der Dank an den Trägerverein BürgerTreff Ruhrhalbinsel e.V., der die Räumlichkeiten im vollen Umfang unserem Chor zur Verfügung stellt und das Vorhaben des Chores damit tatkräftig unterstützt.

Die Überruhrer Sänger und Musiker versuchen mit der Wiederaufnahme der Vereinsaktivitäten etwas "Normalität" in dieser unnormalen und unwirklichen Zeit herzustellen. "Stillstand ist Rückgang" - Grund genug um nun wieder Fahrt aufzunehmen.

Der aktuelle Probenplan lautet:

Ensemble Harmonisten:

Dienstags - kleiner Saal des BürgerTreff

17:45 Uhr bis 18:45 Uhr

Chor:

Dienstags - Großer Saal des BürgerTreff

19:00 Uhr bis 19:50 Uhr = 1. Tenor & 1. Bass

19:50 Uhr bis 20:05 = Alle Stimmen singen im Außenbereich

20:10 Uhr bis 21:00 Uhr = 2. Tenor & 2. Bass

Herren mit Freude am Gesang, und Mitmenschen, die gerne mit Mundharmonika, Akkordeon, Gitarre usw. das Ensemble verstärken möchten, sind ab sofort wieder gern gesehene Gäste bei unseren Proben, welchen man unverbindlich beiwohnen kann. Eine Anmeldung ist hierzu jedoch zwingend erforderlich unter 0175/5673726 (Kurt Peters).