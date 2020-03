Ich habe mich erschrocken in welche Gruppen heute Motorradfahrer unterwegs waren.

An der Ampel fährt man dann nebeneinander, Visier wird hochgeklappt und man kommt sich näher um den Anderen zu verstehen, da die Auspuffanlagen laut sind..muss man halt schreien!

Wie weit die Tröpfen fliegen, die dabei ausgestoßen werden, vermag ich nicht zu sagen.

Clubs aus Gelsenkirchen, Mettmann, Essen,

Quatfahrer schon am frühen Morgen, 5 er Gruppe...

Na denn..

UND DEN KRANKENHÄUSERN GEHT DAS MATERIAL LANGSAM ZUR NEIGE..

DAS IST ES NICHT WERT...

ICH BIN TRAURIG