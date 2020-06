Die „Offene Gartenpforte“, die seit 1999 in NRW organisiert wird, findet auch in Essen immer mehr Freunde. Das Anliegen der Hobbygärtner, die an bestimmten Wochenenden im Sommer ihre Gärten öffnen, ist, mit anderen Gartenfreunden in Kontakt zu kommen, zu fachsimpeln und gemeinsam die Schönheiten der Natur zu bewundern.

Wegen der Corona-Krise und der dadurch bedingten Beschränkungen haben in diesem Jahr einige Gartenbesitzer auf die Öffnung ihrer Gärten verzichtet.

Zwei grünende und blühende Oasen konnte man in Essen-Kray-Leithe am letzten Wochenende besuchen. Schon beim Betreten der Gärten von Edeltraud Schimmelpfennig und Thomas Behr in der Wendelinstraße und von Petra und Hans Gisbert Kuhnhaus im Brüninghofer Weg konnte man einen Eindruck davon gewinnen, wieviel Zeit und Arbeit die nicht mehr berufstätigen Hobbygärtner in ihre wunderschönen Gärten stecken. Dass auch die Liebe zur Natur dazugehört, glaubt man den Hobbygärtnern gerne.

Edeltraud Schimmelpfennig und Thomas Behr haben ihren 700qm-Garten vor 20 Jahren übernommen und ihn nach und nach so gestaltet, wie man ihn heute bewundern kann. Verschiedene Gehölze gibt es dort, Schattenpflanzungen, Stauden sowie Rosen aller Art und Farben.

Der Garten von Petra und Hans Gisbert Kuhnhaus umfasst 880qm. Sie gestalten ihn seit 2003. Man findet dort verschiedene Gehölze, einen Staudengarten, ein Kiesbeet, einen Schattenbereich unter einer alten Eiche, auch seltene Pflanzen, die man nicht leicht in einer Gärtnerei findet, und wie in der Wendelinstraße zahlreiche Sitzplätze.

Kuhnhaus haben ihren Garten auch am 25. Und 26.Juli geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person, die in diesem Jahr an drei gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden.

Fotos 1 bis 22: Wendelinstraße

22 bis 38: Brüninghofer Weg