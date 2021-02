Nach dem Schneefall von Samstag, d. 06.Februar, auf Sonntag, d. 07.Februar 2021, brach das Chaos aus. So viel Schnee und so viel Kälte waren wir in Essen nicht mehr gewohnt. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) brach zusammen, es gab noch tagelang lange Staus auf den Hauptverkehrsstraßen und Unfälle, der Schneeräumdienst und Streudienst der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) hatte alle Mühe, die Straßen frei zu räumen, die Mülltonnen wurden nicht überall gelehrt.

Eine Woche später haben wir uns damit arrangiert.

Es heißt zwar immer noch (Corona-bedingt) : Bleibt zuhause.

Aber wann haben wir zum letzten Mal so wunderschöne Winterlandschaften in Essen erlebt?

Das Wochenende mit blauem Himmel hat viele Bürger zu einem Spaziergang entlang der Ruhr verlockt. Im Unterschied zu den zugefrorenen kleinen Teichen ist die Ruhr eisfrei und ist ein Refugium für viele Wasservögel. Die Kanadagänse und die Enten sind gar nicht scheu. Man kann ihnen so nah kommen wie sonst nie.

Wunderschön anzusehen ist auch der Volksgarten Kray mit seinen beiden zugefrorenen Teichen und dem einsamen Nilgänsepaar und einigen Wasserhühnern.

Die beiden Wassertürme, markante Landmarken in Leithe, heben sich noch mehr als im Sommer von der umgebenden Landschaft ab.

Und auch das Bürgerhaus Oststadt in Freisenbruch und der Steeler Stadtgarten sind in Weiß getaucht.