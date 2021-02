Das Schneechaos in unserer Stadt führte zu gefährlicher Vereisung bei Ampelüberquerungen.

Alte Menschen , Mütter mit Kinderwagen, für uns Freisenbrucher war es bis gestern kaum möglich, ohne Gefahr die Ampel auf der Bochumerlandstrasse und der vom Sachsenring zu überqueren !

Man musste höllisch aufpassen wenn man überhaupt die Strasse überqueren wollte: Bei Grün über die vereiste Bordsteinkante, ging es über die Mittelinsel, die voller vereistem hohen Schnee lag, bis man auf der anderen Seite dann über den nächsten Eishügel , auf den Gehweg steigen konnte.

Eine alte Nachbarin erzählte mir am Fenster stehend, das sie dringend Medikamente aus der Apotheke bräuchte, dort aber nicht hingelangen könnte, da sie es nicht schaffen würde über all das Eis an den Ampeln zu klettern.

Auch ich war jedesmal heilfroh, ohne Sturz auf die Strasse, die Ampel zu überqueren!!

Keine Post, keine Busse,keine Müllabfuhr- nichts ging mehr für uns Alle!

Ich mache den Mitarbeitern der EBE keine Vorwürfe, sie taten Das, was angesichts der wenigen Fahrzeuge und des Personals möglich war. Doch eine Grossstadt eine Woche lahmzulegen, weil Winter ist, geht gar nicht!!!

Nicht geräumte Strassen und Überwege machten das Leben in unserer Stadt- lebensgefährlich.

Ich bin gespannt was bei den Gesprächen zwischen EBE und den Verantwortlichen der Stadt herauskommt.

Essen war sogar ein paarmal als Lachnummer im TV zu sehen, angesichts des " Flockdown"..

Ein schwaches Bild , zum Fremdschämen