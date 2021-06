Liebe Leser*innen!

Hier ist mein großes Interview mit dem Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Essen, Herrn Miguel González Kliefken „Integration für Essener Senioren und Seniorinnen mit Migrationshintergrund“ in russischer und englischer Sprache, das zunächst im Seniorenmagazin esSen. on top veröffentlicht wurde. Das INTEGRATIONSBLATT „Essen auf Russisch“ gibt dem Integrationsrat gerne regelmäßig die Möglichkeit, die Leser*innen unserer Zeitschrift über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Integration zu informieren. Ein großer Teil der russischsprachigen Migranten in Essen sind Personen im Alter von 60+. Im April 2021 wurde die neue Führung des Seniorenbeirates gewählt. Frau Susanne Asche wurde zur Vorsitzenden des Seniorenbeirates gewählt. Wir werden gerne ein ausführliches Interview mit dem Vorstand des Seniorenbeirates Essen im INTEGRATIONSBLATT „Essen auf Russisch“ in verschiedenen Sprachen veröffentlichen.

Bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich!

Ihr Dr. Dmitri Piterski

ENGLISCHE FASSUNG

ACTIVE INTEGRATION OF ELDERLY MIGRANTS IN ESSEN

At the election of the Chairman of the Integration Council on 27.01.2021 Miguel González Kliefken was re-elected. Miguel is from Venezuela, 57 years old, a graduate civil engineer by profession and works as a senior project manager in the Construction Management of an international wholesale company.

In Miguel's opinion, communicating with elderly migrants in a dignified way is a very important public task that should always be on the agenda of the Integration Council. This, of course, also applies to migrants, whose interests should be taken into account in the respective city plans and concepts. The focus should also always be on "intergenerational generation solidarity" and the socially necessary involvement / inclusion of the elderly as a source of knowledge and social competence.

Everyone has a different understanding of integration. Miguel was 19 years old when he arrived in Germany. His family did not speak German in Venezuela, so he only learned German in Germany. Then there was high school, and study as a civil engineer in Bochum. From a young age, in Venezuela and then in Germany, he was politically and socially engaged and actively involved in party activities. Miguel believes that to integrate is to feel at home where you live, to develop in a way that is good for everyone, and to see your future here, to feel at home - that's what integration is!

And what is the most difficult thing about being the Chairman of the Integration Council? The Integration Council stands for treating migrants with dignity in politics and administration, we believe that living in diversity is a success for all; we believe that all this can only be achieved through systematic measures, and integration processes require a joint effort from both sides. All these approaches, which are reflected in long-term visions, in governance structures, are also the result of the Integration Council's constant attention. This painstaking, long-term work, the quality of which is increasing all the time, should be continued even more intensively.

The further possible expansion of the Integration Council's activities involves the creation of new working groups whose main focus lies in the field of strengthening women's equality, management and finance issues. These aspects are currently being discussed intensively in the Integration Council. Thus, the already existing working groups "Culture and Education" as well as "Sports and Social Issues" could be considerably expanded. During the new pandemic, many traditional activities and communication of the elderly, and especially migrants, are disrupted and the necessary alternative approaches must be implemented without delay. Here self-organization, self-help is an effective tool. This needs to be worked on and put into perspective.

RUSSISCHE FASSUNG

АКТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПОЖИЛЫХ МИГРАНТОВ В ЭССЕНЕ

На выборах председателя Интеграционного совета 27.01.2021 г. Мигель Гонсалес Клифкен (Miguel González Kliefken) был переизбран в должности. Мигель - из Венесуэлы, ему 57 лет, по профессии он дипломированный инженер-строитель и работает старшим менеджером проектов в Управлении строительством международной оптовой компании.

По мнению Мигеля Гонсалеса Клифкена, достойное обращение с мигрантами - важная общественная задача, которая всегда должна присутствовать на повестке дня Интеграционного совета . Это, конечно же, относится и к пожилым мигрантам, интересы которых должны быть учтены в соответствующих городских планах и концепциях. В центре внимания также всегда должна оставаться «солидарность поколений» и необходимое для общества привлечение пожилых людей в качестве источника знаний и социальной компетентности. Взаимопроникновение культур и опыт старшего поколения – это общественное богатство!

Как известно, у каждого своё понимание интеграции. Мигелю было 19 лет, когда он прибыл в Германию. В Венесуэле в его семье не говорили по-немецки, так что он выучил немецкий язык только в Германии. Потом была средняя школа, и обучение по специальности инженера-строителя в Бохуме.С юных лет, в Венесуэле, а затем в Германии, он был политически и социально ангажирован и активно участвовал в партийной деятельности. Мигель считает, что интегрироваться - это чувствовать себя там, где ты живёшь, как дома, развиваться так, чтобы это было хорошо для всех и видеть своё будущее здесь, ощущать себя своим – вот, что такое интеграция!

А что самое сложное в работе председателя Интеграционного совета?

Мигель Гонсалес Клифкен считает, что будучи председателем Интеграционного совета, необходимо должна быть продолжена ещё интенсивнее. Дальнейшее возможное расширение деятельности Интеграционного совета предполагает создание новых рабочих групп, основное направление деятельности которых лежит в области укрепления равноправия женщин, вопросов управления и финансов. Таким образом, уже существующие рабочие группы „Культура и образование“, а также “Спорт и социальные вопросы“ могут получить существенное дополнение.

В период пандемии нового коронавируса многие традиционные виды деятельности и общения пожилых людей, и в особенности мигрантов, нарушены и должны быть безотлагательно реализованы необходимые альтернативные подходы. Здесь самоорганизация, взаимопомощь являются эффективным средством. Над этим ещё работать и работать!

Мы поздравляем Мигеля с высокой должностью председателя Интеграционного совета. Не сомневаемся, что его обширные знания и опыт, а также хорошие связи с городской администрацией и различными городскими интеграционными учреждениями позволят достичь новых успехов в интеграционной работе на благо всех граждан Эссена. Читатели ВЕСТНИКА ИНТЕГРАЦИИ могут непосредственно связаться с Мигелем Гонсалесом Клифкеном и задать свои вопросы с помощью информационной системы Городского совета, а также записаться на прием.через офис Интеграционного совета.