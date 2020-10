Im ersten Spiel nach der Corona bedingten Pause, kam Oberligist FC Kray um Kapitän Kevin Kehrmann gegen den Gast TuRu Düsseldorf zu einem 1:1 Unentschieden.

Der FCK fand bei regnerischem Herbstwetter nach nur einer Trainingseinheit nicht gut in die Partie. Viel kam in der Anfangsviertelstunde nach vorne nicht zustande. Düsseldorf nahm das Spiel in die Hand und ging bereits in der 11. Minute in Führung. Als FCK-Abwehrspieler Kamil Poznanski einen Flachschuss der Gäste aus halblinker Position unhaltbar für Keeper Marius Delker ins eigene Tor lenkte.

Einfach nicht ins Spiel gekommen

"Wir sind in den ersten 15 Minuten einfach nicht ins Spiel gekommen. Dies ist uns bereits einige Male passiert und dies gilt es abzustellen", so Trainer Dennis Brinkmann zur Anfangsphase seines Teams. Doch in der Folgezeit berappelte sich die Mannschaft, fast alle Aktionen liefen über Kapitän Kevin Kehrmann. Die erste richtig gelungene Offensivaktion führte dann auch umgehend zum Ausgleich. Max Fleer setzte sich in der 39 Minute links durch, passte quer in die Mitte auf Alkan Talas, der aus gut elf Metern zum 1:1 ins gegnerische Tor traf.

In zweiter Halbzeit funktionierte das Pressing

In der zweiten Halbzeit funktionierte das verordnete Pressing noch besser und Kray hatte durch Luca Kazelis in der 57 Minute die nächste Chance. Doch sein Schuss aus 16 Metern prallte vom Pfosten zurück ins Feld. Nur wenige Zeigerumdrehungen später scheiterte Thorben Kern mit einem Schuss aus 20 Metern am Gästekeeper, der den Ball aus dem Knick fausten konnte. In der Schlussviertelstunde verflachte die Partie zusehends und um ein Haar hätte sich das Team noch um den Punkt gebracht. Doch Keeper Marius Delker reagierte zweimal vorbildlich und hielt so den Punkt für seine Mannschaft fest.

Am Ende gingen die Kräfte aus

"Ab der 15. Minute funktionierte unser Spielplan besser und wir konnten unser aggressives Pressing besser umsetzen. Wenn es uns über längere Zeit gelingt, den Gegner so unter Druck zu setzen, sieht es schon sehr gut aus und wir kommen dann auch zu Chancen", führt Trainer Dennis Brinkmann aus. "Am Ende gingen uns dann ein wenig die Kräfte aus, was nach nur einer Trainingseinheit vor dem Spiel aber nicht verwunderlich ist. Nichtsdestotrotz hat das Team gebissen und gefightet, konnte so den kleinen Negativlauf stoppen. Am Ende denke ich, haben wir uns den Punkt verdient."

Am Sonntag, 10. Oktober, 15 Uhr, geht es zum Auswärtsspiel gegen TSV Meerbusch.