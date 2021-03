von Dr. Dmitri Piterski

DmitriPiterski@web.de

Im Juli 2020 wurde in Moskau das Finale der X Allrussischen Rentnermeisterschaft im Computermehrkampf - die größte Cyber-Veranstaltung für die ältere Generation durchgeführt. Diese Meisterschaft organisiert man seit 2011.

Ein großer Teil der russischsprachigen Rentner in Essen sind Personen mit einem Hochschulabschluss und guten Computerkenntnissen. Während der Pandemie sind viele 2020 / 21 bereits geplante Veranstaltungen und Projektaktionen nicht mehr möglich. Mit den Online-Aktionen wie die oben genannte Meisterschaft kann man diese organisatorischen Probleme teilweise lösen darunter auch im Rahmen der Projekte von ERASMUS+.

Deshalb erachtete unser Essener „Integrationsbrücken e. V“. es für notwendig, an dieser Meisterschaft teilzunehmen. Zum ersten Mal wurde die Meisterschaft in diesem Jahr aus bekannten Gründen online durchgeführt. Die Teilnehmer konkurrierten in verschiedenen Kategorien (allgemeine Internetfragen, Suchmaschinen, Sicherheitsregeln im Internet). Indem man die Punkte gezählt hatte musste die Jury die ergänzenden Noten für die von allen Teilnehmern in PowerPoint zu Hause vorbereiteten Präsentationen dazu berücksichtigen.

Ich hatte die Ehre an dieser Rentnermeisterschaft teilzunehmen und mich in der Mitte der Gesamtwertung niederließ. Dafür gab es ein Diplom und ein schönes Abzeichen!

Aber die Hauptsache war sicherlich nicht nur das, sondern die Teilnahme und die Schaffung von nützlichen Kontakten! Da es Teilnehmer*innen aus 15 Ländern - Armenien, Belarus, Bulgarien, Großbritannien, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Ägypten, Israel, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Finnland, Tschechien gab, gelang es, nützliche Kontakte mit ihnen zu etablieren, die in der Zukunft im Rahmen der städtischen und sogar internationalen Projekte der Europäischen Union entwickelt werden können.

Um den bekannten Slogan zu paraphrasieren, rufen wir auf: "Cyber-Rentner aller Länder, vereinigt Euch!» Die nächste Allrussische Rentnermeisterschaft im Computermehrkampf wird 2021 stattfinden, es ist gut möglich, dass sie bereits in Präsenzform stattfindet. Es wäre schön, wenn auch die russischsprachigen Rentner aus Essen ihre Talente in Beweis stellen könnten.