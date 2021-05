26.05.2021...

Nach dem pinken Mond im April folgt der nächste Supermond: Im Mai gibt es das nächste Mond-Phänomen. Der sogenannte Blutmond ist eine totale Mondfinsternis, die am Mittwoch, 26.05.2021, um 13:14 Uhr auftritt...Das bedeutet, dass der Mond im Schatten der Erde steht und so nicht angestrahlt werden kann. Das Licht wird so gebrochen, dass er uns rot erscheint. In Deutschland haben wir leider Pech: Der Blutmond hält nur etwa 15 Minuten und ist von Mitteleuropa aus nicht zu sehen...

Alles laut Mondkalender...