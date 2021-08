Bist du Zwischen 9 und 16 Jahre alt? Hast du Spaß am Tanzen? Tanzt du gerne in deinem Zimmer? Wir suchen dich!

(Home) Contemporary Dance ist ein außergewöhnliches Tanzprojekt!

Teilnahme kostenlos!



Das Projekt soll, für die Dauer eines Schuljahres, tanzinteressierte Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit geben, durch qualifiziertes Training (im Wechselmodus: online und in Präsenz) den Zeitgenössischen Tanz näher kennenzulernen. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer*innen die kreativen Möglichkeiten des Tanzens und Choreografieren im häuslichen Rahmen erforschen.

Angedacht sind 3 Kursblöcke über das gesamte Schuljahr 2021/2022 verteilt:

1. Block (10 Termine): 09.09.-25.11.21

2. Block (10 Termine): 03.02.-07.04.21

3. Block (5 Termine): 05.05.-09.06.21

1. Gruppe (donnerstags von 17 bis 18 Uhr): Kinder zwischen 9 und 12 Jahren

2. Gruppe (donnerstags von 18 bis 19 Uhr): Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren

(Die Teilnehmer können auch nur an einem Kursblock teilnehmen. Anmeldung verbindlich!)



Am 09.09. findet eine Probestunde in der Villa Rü statt!

Ort: Villa Rü, Girardetstr. 21 – 45131 Essen/ Zoom

Konzeption/Leitung: Eloisa Mirabassi

Das Projekt wird von der LAG Tanz NRW gefördert.

Info & Anmeldung: eloisamirabassi@web.de