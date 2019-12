28.12.2019...

Wie immer meine Beitäge in loser Folge...

Was reif in diesen Zeilen steht,

was lächelnd winkt und sinnend fleht,

das soll kein Kind betrüben;

die Einfalt hat es ausgesät,

die Schwermut hat hindurchgeweht,

die Sehnsucht hat's getrieben.

(Clemens Brentano - deutscher Schriftsteller, 1778-1842)