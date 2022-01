14. Januar 2022...

14.01.1973: Der King of Rock ’n’ Roll schreibt Fernsehgeschichte...

Wenn ein König zu Besuch kommt, bedeutet das immer viel Trubel. Das ging auch Hawaii so, als 1973 mit Elvis Presley der König des Rock ’n’ Roll einschwebte. Der Anlass war besonders: In Honolulu ließ Presley eine Stunde lange während eines Konzertes sein Goldkehlchen erklingen, übertragen wurde die Veranstaltung per Satellit in Dutzende Länder. So etwas hatte es nie zuvor gegeben. Entsprechend sorgte Presley für eine mächtige Einschaltquotenrekorde: Mehr als eine Milliarde Menschen sollen zugesehen haben...

