07. April 2022...

Kochen und Backen...

Es kommt immer anders als man denkt...

Ich wollte Waffeln aus Hefeteig machen, habe ich vorher noch nie gemacht...

Wäre auch besser gewesen...

Zutaten für 1 Portion:

12 g Hefe, (frische), 3 EL Honig, 355 ml Milch, (lauwarm), 2 Eier, 85 g Butter, (geschmolzen),

1 TL Vanilleextrakt, 1 Prise Salz, 300 g Mehl...

Rezept nach: Pumkin-Pie

Habe gedacht ist zu wenig und habe alles doppelt genommen...

Die Milch erwärmen, die Hefe mit dem Honig in ein Schälchen geben und verrühren...

Etwas von der lauwarmen Milch dazugeben, verrühren und zur Seite stellen...

Die Eier mit der restlichen Milch in einer Schüssel verrühren...

Die Butter kurz in der Mikrowelle schmelzen, mit dem Vanilleextrakt und Salz unter die Eiermilch rühren...

Nun kurz die Hefemischung unterrühren und das Mehl darüber durch ein Sieb geben...

Alles verrühren, bis alles gut miteinander verbunden ist...

Die große Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 1 Std. gehen lassen...

Es sollten sich dann Blasen auf dem Teig gebildet haben...

Arbeitszeit: ca. 20 Minuten...

Ruhezeit: ca. 1 Stunde...

Gesamtzeit: ca. 1 Stunde, 20 Minuten...

Dann das Waffeleisen vorheizen und den dickflüssigen Teig portionsweise ausbacken...

Je nach Waffeleisen brauch man noch Butter, um dieses zu fetten, muss aber nicht sein...

Der Teig ergibt normal 10 große Waffeln...

Soweit alles gut...

Hätte aber vorher mein Waffeleisen überprüfen sollen, ist leider kaputt, brauche ein neues Anschlusskabel. Ob es dann funktioniert, wird man beim nächsten Mal sehen....

Was mache ich jetzt mit dem ganzen Teig...

Kuchenbackform raus und habe davon zwei Kuchen gebacken...

Auch sehr lecker...

Schaut euch die Fotos an...

Aber macht nicht die doppelte Menge, wie ich es gemacht habe...