07.03.2021...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Vieles im Leben läuft nicht so ab wie man es sich wünscht...Dann sollte man an Zeiten denken, wo alles besser ablief, und dabei nicht den Humor verlieren...Deshalb führe ich was fort, was ich über 3 Jahre täglich eingestellt habe...

Neuer Anfang...

Emma zur Freundin..."Seitdem der Arzt Heinzi das Pfeiferauchen verboten hat, sitzt er wieder öfter im Hobbykeller und spielt auf seinem Fagott!"...Ja er sitz dort und hat das Fagott als Pfeife umgebaut...