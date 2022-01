18. Januar 2022...

Im Januar erstrahlt der Vollmond als Eismond am Himmel...

Vollmond heute am 18.01.2022: Bitterkalte Polarnächte!

Ist der Eismond ein frostiges Omen? ...

Rund um den 18.01.2022 leuchtet der Vollmond als Eismond am Himmel. Ist der Name ein schlechtes Wetter-Omen? Prophezeit der Januar-Vollmond etwa extremen Frost?...

Hobbyastronomen dürfen sich auf die ersten Vollmond-Nächte des Jahres freuen. An den kommenden Tagen leuchtet ein kalter Eismond am Himmel. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier...

Vollmond heute am 18.01.2022: Eismond erhellt den Januar-Himmel...

Der Vollmond wird am 18. Januar 2022 um exakt 0.48 Uhr erreicht. Der kreisrund leuchtende Erdtrabant wird im Januar übrigens auch als "Eismond" bezeichnet. Doch damit nicht genug: Der Vollmond im ersten Monat des Jahres trägt nämlich noch weitere Beinamen. So ist er auch als Alter Mond, Schneemond oder auch Wintermond bekannt. Die Namen stammen meist von Naturvölkern und sind oft durch Beobachtung der Natur entstanden. Ob die Vollmondnacht im Januar aber wirklich eiskalt sein wird?...

Frostiger Eismond? Darum trägt der Januar-Mond DIESE Namen...

Wir können bereits jetzt Entwarnung geben. Der Vollmond prophezeit im Januar keineswegs eiskaltes Wetter. Die Bezeichnungen Eismond und Schneemond gehen auf die strenge Witterung, die zu dieser Jahreszeit hierzulande vorherrscht. Übrigens hat jeder Vollmond seinen eigenen Beinamen. Doch damit nicht genug: Angeblich beeinflusst der Vollmond auch das menschliche Sexleben. Je nachdem, in welchem Sternzeichen der Erdtrabant steht. Am 18.01.2022 steht der Vollmond im Sternzeichen Krebs...

Wettervorhersage für 18.01.2022: Verhindert Petrus den Blick auf den Vollmond?...

Laut Nasa kann man den Vollmond drei Tage lang rund um den 18.01.2022 beobachten. Einzige Voraussetzung: Das Wetter muss mitspielen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stehen die Chancen, den Vollmond in den kommenden Nächten zu sehen, eher schlecht. In der Nacht zum Montag soll der Himmel stark bewölkt bis bedeckt sein. Erst in der Nacht zum Mittwoch soll es Auflockerungen geben. Wir drücken die Daumen...

