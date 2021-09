Das Thema „Frauen in Führung" ist und bleibt ein Dauerbrenner. Nach wir vor sitzen zu wenige Frauen in den Chefsesseln. Wir wollen wissen, woran das liegt und vor allem was wir als Führungskräfte, Personalverantwortliche, Unternehmerinnen und Hochschulangehörige dagegen tun können. Wie bringen wir mehr Frauen in die Chefetagen?

Deshalb laden wir Sie zu einer Online-Podiumsdiskussion, bei der weibliche Führungskräfte das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten. Unsere Moderatorin ist Sabine Ziemke.

Silke Grüner, 1. Vorsitzende des Business & Professional Women Germany Clubs Essen, ist Mitveranstalterin unserer Online-Podiumsdiskussion.

Tag Freitag, 24. September 2021 per Zoom

Zeit 16.00 bis 17.30 Uhr (Einlass 10 Minuten vorher)

Anmelden per E-Mail an lkanthak@stadtdo.de

Die Teilnahme ist kostenlos. Den Link erhalten Sie nach verbindlicher Anmeldung.

Veranstalterinnen sind das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Westfälisches Ruhrgebiet in Kooperation mit dem Business & Professional Women Germany Club Essen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und freuen uns auf eine lebendige und spannende Diskussion mit Ihnen und Ihren Fragen und Anregungen.