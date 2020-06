„Spielzeugspenden gesucht“, uns hat die Nachricht der Spielplatzpatin der Suarezstraße erreicht. Unsere Ratskandidat*innen Julia Jankovic und Alexander Nolte haben sofort gehandelt und zwei rote Flitzer organisiert. Ganz nach dem Motto: Weniger reden, mehr handeln.

Spielplatzpatin Yaiza Benitez-Dreifert bittet um Sachspenden für die schöne und beliebte Anlage an der Suarezstraße: Bobbycars, Laufräder, Sandspielgeräte etc. werden dringend gebraucht. Gebrauchte Sachen sollten noch funktionsfähig sein. Falls jemand noch Outdoor-Spielsachen abzugeben hat oder generell spenden möchte, wir stellen gern den Kontakt zu Frau Benitez-Dreifert her. Die kleinen Spielplatzbesucher aus der Umgebung würden sich darüber sehr freuen!

Der Spielplatz in der Suarezstraße wird im Herbst komplett erneuert. Auf Initiative der SPD Holsterhausen und mit Mitteln der Bezirksvertretung III bekommt einer der am meisten frequentierten Spielplätze Essens eine Runderneuerung. Frau Benitez-Dreifert ist als Spielplatzpatin in die Planungen mit eingebunden.

Wir Holsterhauser Sozialdemokrat*innen setzen uns seit Jahren für die Spielplätze Holsterhausens ein und hoffen, dass möglichst alle so gut ausgestattet werden wie der Spielplatz in der Suarezstraße.