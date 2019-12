Jetzt starten in den Firmen die Weihnachtsfeiern. Aber was soll man anziehen? Für die selbstbewusste Frau hier eine günstige Lösung. Mit dieser steht man sicher im Mittelpunkt jeder Feier. Zur Zeit stehen ja an allen Ecken Tannenbäume zum verkauf an. Meist werden die untersten Äste vor Ort abgeschnitten und bleiben dort zurück. Der Baumverkäufer überlässt ihnen diese Äste meist kostenlos, oder für ein Trinkgeld. Diese Äste dann mit Wickeldraht zu einem Rock formen und über eine Jeans ziehen. Damit ist man sicher der Blickfang auf jeder Party. Alles in allem sollte nicht mehr als 5 Euro kosten. Gesehen habe ich das Model in Traben Trarbach auf einer Weihnachtsbaum Ausstellung. Upcycling für jedermann. Ok sitzen ist wohl ein Problem, aber es gibt ja auch Stehkleider.

Der Herr kann sich auf der Party beim Bau eines alternativen Weihnachtsbaumes beteiligen. (Bild 2)