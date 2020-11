Blitzende Kugeln und edler Tischschmuck: Zu Weihnachten darf es gerne auch etwas kitschig sein. Gerade jetzt überbietet sich der Einzelhandel mit Angeboten zu dekorativen Stimmungsmachern.

Aber wohin mit den abgelegten, altbekannten Figürchen und Tannenbaum-Hängern? Sie sind viel zu schade für die Tonne! Wer dieses Jahr einen Baum im neuen Look möchte, tauscht am besten kurzerhand mit jemandem.

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) ruft jährlich in der letzten Novemberwoche, 21. bis 29. November, dazu auf, bewusster zu konsumieren und Alternativen zu nutzen. In diesem Rahmen regen die Entsorgungsbetriebe Essen mal einen ganz anderen Umgang mit "all den Nikoläusen und anderem ausrangiertem Weihnachtsschmuck" an: Tauschen oder das spendieren, was man nicht mehr sehen möchten. Damit erspart man den Ex-Lieblingen den Weg in die Tonne. In der Regel sind die Sachen nicht defekt – und für andere vielleicht noch attraktiv. Damit schont man die Ressourcen - Weiterschenken ist auch ein Akt des Klimaschutzes. Über den Tausch- und Verschenkmarkt der EBE (www.verschenkmarkt-essen.de) lassen sich Gegenstände übrigens sehr einfach anbieten und vermitteln – kostenfrei für alle Teilnehmer.

Auch in der Nachbarschaft oder unter Freunden findet man vielleicht dankbare Abnehmer bzw. Tauschpartner.