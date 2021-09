Am 19. September 2021 fanden die Bezirkseinzelmeisterschaften der U18 in Düsseldorf statt. Vom PSV Essen wurde Leon Wüste in der Gewichtsklasse bis 81kg gemeldet.

Für Leon Wüste war es der erste Wettkampf nach der Corona-Pandemie. Souverän setzte er sich in seinen 4 Kämpfen vorzeitig durch und qualifizierte sich für die Westdeutschen Meisterschaften in einer Woche.