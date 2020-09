Lange standen die ehemaligen Räume der Parfümerie Lorenz, Ecke Frohnhauser/Breslauer Straße leer. Aber das Warten nach geeignetem Nachfolger hat sich für den größten Essener Stadtteil spitzenmäßig gelohnt. Die Räume wurden total verändert. Der Bedarf bringt’s am 1. Oktober an den Tag: Eröffnung: „eck,punkt“ – Kontakt - & Beratungsstelle für Bürger. Der Bedarf ist da. Klartext?



Zu den häufigsten psychischen Leiden zählen Angst

Es ist ein Beratungsangebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder für deren Angehörige sowie Bürgertreffen, Inklusionsangebote und Seminare in diesem Zusammenhang. In der angeschlossenen Praxis für Soziotherapie wird Betroffenen geholfen, notwendige Behandlungen zu erlangen, zu sichern und so Krankenhausaufenthalte zu vermeiden.

Harald Sadowski, Geschäftsführender Vorstand Markus-Haus sowie Ev.-Freik. Sozialwerk Essen e.V., ist sichtlich erfreut über die gelungene location. Tatsache ist, immer mehr Menschen sind psychisch krank. Die sind damit in diesem Jahr zum ersten Mal an die zweite Stelle gerutscht, noch vor Atemwegserkrankungen, so eine Studie. „Zu den häufigsten psychischen Leiden zählen Angststörungen“, bestätigt Sadowski.

Künftig kommt noch eine Praxis für Ergotherapie in die frisch modernisierten, kreativ gestalteten Räumlichkeiten. „Ich bin sehr glücklich mit meinem neuen Arbeitsplatz“, strahlt Annika Galla-van Stiphout, Ergotherapeutin. Happy zeigt sich ebenfalls Mark Seidlmayr, Mitarbeiter der Tagesstruktur: „Ich mach Kochtrainings- und Frühstücksgruppen; will zeigen, wie man frisches Essen kocht – außer Fertignahrung, Nudeln, Pommes…“

Hereinspaziert! Jeder ist willkommen zum Kaffeetrinken und mehr.

„eck.punkt“ ist geöffnet:

montags- freitags 10-12 Uhr, dienstags-donnerstags 14-16 Uhr bzw. Termine nach Vereinbarung. zu bestimmten Zeiten – besetzt mit qualifiziertem Mitarbeiterteam des Markus-Hauses. Ohne vorherige Anmeldung können Bürger während dieser Zeit kommen, sich über die Angebote informieren.

Apropos Markus-Haus: eck.punkt ist ein weiteres Fortschrittsprojekt des Wohn- und Betreuungsverbundes Markus-Haus Essen, der als Einrichtung für Menschen mit Doppeldiagnose Psychose und Sucht seit Jahrzeiten im Quartier existiert. Bisher mit einer stationären Wohnform, einem ambulanten Dienst für Betreutes Wohnen sowie einem inklusiven Bistro „Snack Eck“ in der Margaretenstraße 53 – ab Oktober nun auch mit den vielfältigen Angeboten und der therapeutischen Praxis im eck.punkt (Breslauer Str. 2).

Offizielle Eröffnungsfeier, 14.10, Corona-bedingt, mit Stadtvertretern geplant.