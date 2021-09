Kinder ohne Talente gibt es nicht. Das besondere Individuelle muss von Eltern, Lehrern entdeckt, gefördert werden. Wie geht das? Vorreiter ist die Gesamtschule Nord mit sehr engagierter Lehrerschaft sowie bildungshungrigen Schülern…



Zur lang ersehnten Auftaktveranstaltung „Nordtalente“ erschienen Bernd Kreuziger, Geschäftsführer mit Jana Erlenkamp, Projektmanagerin, Stiftung TalentMetropole Ruhr; die bereits weitere 1000,- Euro versprachen, zieht und zündet das Projekt.

Worum geht es bei „Nordtalente“?

950 Schüler*innen hat die Schule. Ab sofort werden davon Talentierte des 9./10. Jahrgangs in speziellen und fest im Stundenplan verankerten Veranstaltungen gefördert; freiwillig. Georg Pelzer, Pädagoge, führt an: „Ihnen soll auf diesem Weg gezielt sprachliche Kompetenz sowie Welt- und Bildungswissen mit Blick auf die gymnasiale Oberstufe zugänglich gemacht werden. Alles erfolgt von Interessenschwerpunkten der Schüler*innen; sowie des Besuchs von außerschulischen Lernorten.“

Die Kinder kommen aus unterschiedlichen Schichten in ihren Familien. Diese Bildungspioniere werden stärker gefördert, um einen höheren Abschluss zu erhalten.

Unsere Schüler bringen Talente mit

„Wir müssen den Menschen eine Perspektive geben. Wir müssen den Essener Norden stärken. Unsere Schüler bringen Talente mit. Wir wollen, dass sie aus dem Norden herauskommen und mehr die Welt kennenlernen. Sie sind sehr motiviert. Wir wollen das Beste von ihnen herausholen. Das schaffen wir.“ Beispiel? Pelzer führt an: „Ich traf eine Schülerin von früher. „Was machst du jetzt?“ „Ich bin Chirurgin am Düsseldorfer Klinikum.“

Bestätigung von Wolfgang Erdmann, Schulleiter sowie von Marion Faber, Leitung Klassen 8-10. „Wir haben schon einige Talente vorgestellt, die auch durch die TalentMetrole Ruhr gewürdigt wurden. Hier geht es darum, dass wir Schüler*innen einen besseren Start bieten beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe. Deshalb liegt uns die Förderung unserer Schülerschaft sehr am Herzen. Wir sehen uns in der Pflicht, gerade unseren Kindern optimale Startbedingungen für die Zukunft zu bieten.“

Das Projekt gilt für ein Jahr

Die Ernsthaftigkeit der Lehrerschaft überzeugte Bernd Kreuzinger. „Die Schule bewarb sich bei uns. Wir unterstützen das Projekt, das heute beginnt. Es gilt für ein Jahr; wird es verlängert, werden wir es wieder finanziell stärken.“ Begeisterung und Dank auch bei Marion Faber, Abteilungsleiterin Oberstufe. Starke Herzenswärme, Leidenschaft pulsiert bei der Lehrerschaft für ihre Schüler*innen. Die war stark zu spüren.