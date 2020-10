Paradiesisch - der Prachtbaum. Er überstand zwei Weltkriege, Schneelasten, Unwetter, gar Sturm ELA Mächtig ausladend, stattlich - die über 100-jährige Rosskastanie, Frohnhausen, Kasseler Straße. Zwar sind die Blätter braun gefleckt. Tja, wie bei älteren Menschen mit Altersflecken… Doch das Todesurteil heißt: Pseudomonas - blutende Kastanie. Ein Bakterium, das 2006 erstmalig in NRW auftrat. Es besiedelt Leitgefäße der Kastanie – führt zum Tod.

Die Stadt stellte ferner fortgeschrittenen Zwieselriss fest. Grün und Gruga betonte: „Risikobäume werden über längere Zeit beobachtet. Hier ist keine Standsicherheit gewährleistet.“

Viele Anwohner liebten „ihre“ Rosskastanie. Sind nun sehr traurig. So Christiane Setzer, die seit Jahrzehnten neben dem Baum wohnt.

Argumente - Gegenargumente

„Es gibt verschiedene Argument, warum er gefällt werden soll. Ich kann das nicht nachvollziehen. Einige sagen, die Miniermotte sei es. Andere Kastanien werden nicht deshalb gefällt. Kohlmeisen haben sich hier darauf eingestellt, die Motten in ihr Futterrepertoire aufgenommen.“ Ferner: „Der Stamm würde nicht in gerade steigen, sich verzweigen, Äste könnten abbrechen. Doch er ist gerade gewachsen. Auch, dass fallende Blätter kleben würden. Viele Menschen machen mehr Dreck und Problematischeren. Rosskastanien tragen keine Früchte; Kastanien können also nicht auf Autos fallen. Die 18 Meter Kastanie spendete Schatten, speichert CO2; lebenswichtig.“

Allerdings trägt die Stadt die Verantwortung. Für sie ist er ein Risikobaum. Ist sehr geschädigt; muss weg!

„Eine Nachpflanzung findet an gleicher Stelle statt“, versichert die Verwaltung.

Hoffentlich kein Zwergbäumchen, das beim nächsten Sturm umknickt, bei der nächsten Hitze vertrocknet. Beim Schnee zusammenklappt!