Vor rund zweieinhalb Jahrzehnten ließ es Stepp-Superstar Michael Flatley klacken und begeisterte mit "Lord of the Dance" das Publikum. Nun sind die Super-Stepper wieder auf Tour und machen am 2. April Station in der Grugahalle. Der Stadtspiegel und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verlosen zwei mal zwei Karten für die Veranstaltung.

34 Auftritte in Deutschland und Österreich stehen für die Tänzerinnen und Tänzer auf dem Tourplan.

Show-Erfinder und Super-Stepper Michael Flatley steht inzwischen nicht mehr selbst auf der Bühne, sondern konzentriert sich nunmehr auf seine Arbeit als Regisseur und Choreograph. In den Hauptrollen sind alternierenden Stepp-Stars zu bewundern.

Michael Flatley hat seiner aktuellen Produktion „Dangerous Games“ ein leicht verändertes Aussehen verliehen, während die wesentlichen Elemente von Story und populären Tanzformationen erhalten blieben.

Die Veranstalter verraten: "Lord of the Dance zeigt sich in einer von riesigen LED-Wänden geprägten Kulisse und mit variierten Kostümen als eine Art „Best of“, das den Fans ein brillantes Wiedersehen mit diesem Dauer-Hit und seinen herausragenden Tänzern ermöglicht."

Die mit audiovisueller Effekten ausgestattete Show verbindet Folklore, Hi-Tech-Popart sowie irisch-amerikanischen Stepptanz mit Flamenco-Affinität zu einer rhythmischen, melodischen und optischen Revue.

Bereits seit 1996 begeistert "Lord of the Dance" die Menschen in aller Welt. Mehr als vier Millionen Besucher allein im deutschsprachigen Raum, rund 80 Millionen international, machen "Lord of the Dance" zum populärsten Showereignis der Gegenwart.

Gewinnspiel



Der Stadtspiegel und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verloseen zwei mal zwei Karten für die Show "Dangerous Games" von "Lord of the Dance" am 2. April, 20 Uhr, in der Grugahalle.

Wenn Sie gewinnen möchten, können Sie direkt hier - und noch bis zum 8. Januar am Gewinnspiel teilnehmen.

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück!

Preisfrage: Wie viele Auftritte absolviert "Lord of the Dance" auf ihrer Tour durch Deutschland und Österreich?

