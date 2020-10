Seit 31.7-25.10.20 läuft wie geschmiert im GOP Essen „WET The Show“. Nach monatelangem ausgeklügelten Hygienekonzept, „das sich flexibel, schnell an aktuelle Erlassänderungen anpassen lässt, kommt bei den Gästen gut an. Das zeigen uns die vielen Bewertungen, Gästebriefe jeden Tag aufs Neue“. Aufatmen bei Nadine Stöckmann, Direktorin. Es kommt noch geschmeidiger…



Entmutigen lässt sich das GOP nicht. Denn es wurde und wird weiter penibel vorgesorgt. Neben regelmäßigem Reinigen, Desinfizieren von Oberflächen – reduzierte Platzkapazität sowie zusätzliche Plexiglas- Trennwände an Reihen und Tischen. Menschenansammlungen kann es nicht geben, durch kontrollierten Einlass wie kontrollierten Auslass. Selbst der schnelle Mussmal-Gang zum stillen Örtchen ist gekennzeichnet. Showdauer ist auf 90 Minuten begrenzt – da ohne Pause.



Von Behörden hochgelobtes GOP-Hygienekonzept

Sabine Herget, Pressesprecherin, jubelt: „Dank des umfangreichen und von Behörden hochgelobten Hygienekonzepts laufen bereits die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäfts mit einer großen Portion Optimismus und Euphorie.

Run auf Weihnachts-, Silvestervorstellungen

Aufgrund der großen Nachfrage wurden für den Silvestertag gleich zwei Vorstellungen der Produktion „Undressed“ 30.10.-17.1. auf den Spielplan gesetzt. Mit einer Matinee und einer Abendveranstaltung, die mit Dinner - aber aufgrund der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen - ohne das sonst obligatorische Jahreswechsel-Zeremoniell gegen 23 Uhr ausklingt.“

Stresslos, sorglos – mit Freude und Freunden – so wünscht sich jeder das Jahresende.

Auch an Doppelshows zu den Weihnachtsfeiertagen hält das GOP fest; nach allen Regeln der Kunst, sprich der Hygiene. „Ebenso bieten wir Firmen mit unserem Sicherheitskonzept die Möglichkeit, ihre Weihnachtsfeier bei uns abzuhalten“, führt die Direktorin an. „Wer sich terminlich noch nicht festlegen möchte oder kann, greift auf Gutscheine zurück, die es in allen Variationen gibt.“

Hurra-Schreie bei solch sauberen, sicheren Geschenken sind von den Beschenkten gewiss.