Ja, und wenn das Wetter noch so kalt ist: Schon beim Lesen des Titel’s wird’s vielen heiß. Um was geht es denn beim Fest ohne „o“. Jonas Milker frohlockt: „Buntes Grün, hinter dem Mehrgenerationenhaus, Kerckhoff,-/Martin-Luther-Straße, lädt am 9.10, ab 20-22.30 Uhr ein zur Auseinandersetzung mit erotischer Filmkunst fern ab von Machtgefälle, Sexismus und veralteten Gendertypen.

Dazu wird von Yazmin de Loo vom Blickkiste Theater, ein Miniatur Figuren Theater angeboten.“

Wetten, bei der Truppe kommt immer Stimmung auf - kostenfrei!

Snacks und warme/kalte Getränke gegen Spende

Eintritt: kostenlos