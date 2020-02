Es war nicht sicher ob der Essener Zug 2020 zieht. Schuld? Zwei Tiefdruckgebiete „Wiltrud“ und „Xanthippe“. Ehrlich, ich bin kein Karnevalfan. Aber die Wohnbau eG machte mich süchtig. Nahm mich mit vor zwei Jahren auf den blau-weißen Wagen. Jetzt? Wie von Sinnen warf ich tonnenweise Süßes. Nicht nur… bin aufgewühlt. Der Reihe nach!

Wie ein Wirbelwind springt Thomas Böttcher überall rum. Der SHC-Boss kandidiert auch um den Vorstandsposten. Und der Vertrag mit Wohnbau eG wurde um drei Jahre verlängert. Sein Wunsch? „Immer maximalen Erfolg - aufgrund der wirtschaftlichen Basis zum Sport von Wohnbau eG – denn ohne diese Hilfe wären manche Dinge nicht umsetzbar!“

Wer hastet denn da durch den Tunnel? Was haben Sie denn auf der Schulter? „Einen Löwen. Ich bin Löwenbändiger“, erwidert schelmisch Oberbürgermeister Thomas Kufen.

Joey Kelly düste der Liebe wegen nach Essen

Wo bleiben die Wohnbau-Bosse? Endlich! Das Trio wird beklatscht. Claus Werner Genge, Vorstandsvorsitzender, Frank Skrube Allroundman Öffentlichkeitsarbeit mit – Joey Kelly. Den schnapp ich mir. Alles geklappt 2019 mit Sohn Luke zum Nordpol? „Nein wir waren auf Spitzbergen. Flug wurde abgesagt. Verlegt auf dieses Jahr, 10. April mit Luke. Am 8. August 20 laufe ich allein von München nach Venedig. 500 Kilometer.“ Heute schleppt er sich ab mit 2000 CD Hits. „Gleich werden alle verschenkt.“ Frank Skrube ist happy über Kracher Kelly. Sonntag war Joey in der der Olivia-Halle, München. Sang mit seinen Geschwistern. „Ausverkauft. 10000 Leute“, sagt bescheiden der Begnadete. Die family blieb in München. Er düste mit dem Flieger nach Essen. Der Liebe wegen zur Wohnbau eG. Grazia!

Auf der breiten Brust von Genge prangt Ritter des Frohnsinns. „Mit der Medaille wurde ich Freitag ausgezeichnet. Ich bin Ehrensenator des Festkomitees Essener Karneval.“ Knicks!

Unsere Wagen-Nummer lautet 32/33; insgesamt fahren 35. „Wir jagen das Feld vor uns her. Das Beste kommt zum Schluss.“ Genge schnappt sich seine Birgit, tanzt Takte in der Enge.

13.55 Uhr. Unser Wagen schert aus. „Jetzt geht’s los“, jubelt einer. Frank Skrube ruft Genge. Der eilt. Was ist los? „Habe nichts verstanden. Die Musik ist sehr laut…“

Der Wagen zuckelt. Wir verteilen mit Hingabe - und Beugen uns über den Wagenrand. Überreichen vorsichtig die Kelly-CD „because it’s love“ – O, was für ein Strahlen! Auch an Dirk Heidenblut, Bundestagsabgeordneter. Küsschen fliegen zurück. „Er war vor kurzem bei uns zur Diskussion Wohnungsmarkt.“

13.55: „Essen – Helau!“ Menschenmassen auf der Rüttenscheider. Essen ist aus dem Häuschen. Gegenüber dem Girardethaus sammelt sich schon die Müllabfuhr…“

Und immer wieder Jonny depp, Jonny depp!

14.15 Uhr: Einbiegen zum Rüttenscheider Stern. Wind tut sich auf. Genge fliegt fast die Kappe vom Kopf. Ein Cleverer hält einen Kinderwagen hoch. Boh, gefüllt mit einem Kind? Nö, Knabbereien. Unmöglich? Spaß! An der Ecke verteilt er vieles.

15.00 Uhr Philharmonie: Schluss! Joey, wie war’s? „Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen hier auf der Strecke sind. Heute ist nicht das beste Wetter, aber zig-tausend Menschen jubeln. Keine Probleme, alles super.“ Frank Skrube freut sich: „Alles weg! Nur leere Tüten. Keine CD’s. Super Stimmung. Ich fahre Joey jetzt nach Hause – Lohmar.“ Tim und Maxi: „Grandios! Geil!

Plötzlich sind sie da - mit Braus und Regen: Wiltrud und Xanthippe. Abschied tut weh!