Statt in muffigen Räumen zu sitzen, zu fragen, laden in einen Gemeinschaftsgarten junge LINKE -Kandidierende der Bezirksvertretung III - Bürger ein. Klingt erfrischend. Initiator Udo Seibert, BV-Mitglied, fächert auf: „Sprechstunde, immer freitags, 15-17 Uhr, bei frischer Luft, Gärtnern, Ernten im Nachbarschaftsgarten Diergardtstraße. Kostenlos.“ Freitag stellte sich Marvin Jansen vor...



Freundlich, auskunftsfreudig. Ja, Marvin tritt für LINKE BV III, Platz 4, für Altendorf an. Der Lehramtsstudent, Fächer Deutsch, Sport und Philosophie arbeitet nebenberuflich für die aktuelle Linksfraktion im Rat der Stadt Essen.

Marvin listet Themen auf, die Bürgern auf dem Herzen liegen: "Wir haben über die aktuelle Zwischenbilanz der Spielraumleitplanung und über die linken Anträge zu den Themen 'Schule und Digitalisierung' der letzten Ratssitzungen informiert", so Marvin Jansen. "Dabei diskutierten wir länger mit Volker Tschauner, dessen Frau Spielplatzpatin an der Friesenius-/Bunsenstraße ist."

Ärger am Spielplatz

Die Eheleute Tschauner halten den Wasserspielplatz sauber, bieten Angebote und Feste für Familien und Kinder an. Die beiden warten seit Längerem darauf, dass ein Zaun um den Platz gebaut wird, damit Kinder nicht einfach auf die Straße laufen und auch Hunde nicht so leicht auf den Platz kommen. Obwohl Volker und Sandra die Hundebesitzer häufig ansprechen, wenn diese den Kot ihrer Hunde nicht entfernen, halten sich viele nicht daran. Es fehlen Kotbeutel. Der einzige Mülleimer dafür wurde von der Stadt entfernt.



Wasserpumpe wurde nicht ersetzt

Sandra und Volker hoffen außerdem, dass die defekte und laienhaft entfernte Wasserpumpe noch diesen Sommer ersetzt wird. Klar, ein Wasserspielplatz ohne Wasserpumpe ist kein Wasserspielplatz!

"Dass der einzige Mülleimer für Kotbeutel von der Stadt entfernt wurde, weil er ständig voll war, kann nicht die Lösung sein", so Marvin Jansen abschließend. "Stattdessen braucht es mehr Mülleimer, frei zugängliche Kotbeutel sowie eine bessere Pflege seitens der Stadt."

Eine weitere Kandidatin

Marisa Baensch, studiert Soziologie an der UNI Duisburg/Essen, kandidiert für LINKE, BV III, Platz 5. Die 27-Jährige wird sich bei den wöchentlichen Sprechstunden im Nachbarschaftsgarten Diergardt demnächst vorstellen. Klar, mit einem heißen Thema.