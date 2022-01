Ja, auf Matthias Hauer ist Verlass. Wenn er etwas verspricht, dann setzt er sich mit heißem Herzen dafür ein; und das seit Jahren. Nicht viele Worte reden, sondern tätig werden sind sein Ding. Das machte sich jetzt - gestern - bezahlt - bzw. bewährt: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wählte Matthias Hauer mit 92,7 % am 12.1.2022 zu ihrem Obmann im Finanzausschuss. Zuvor hatte die von der finanzpolitischen Sprecherin Antje Tillmann (CDU) geleitete Arbeitsgruppe Finanzen den Essener Bundestagsabgeordneten einstimmig für dieses Amt vorgeschlagen.



Obmänner bestimmen den Kurs der Fraktion entscheidend mit, formulieren deren Interessen und stimmen die Tagesordnungen ab.

Matthias Hauer ist Vorsitzender der Essener CDU und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter für den Essener Süden und Westen und gewann dort dreimal in Folge das einzige Direktmandat für die CDU im Ruhrgebiet. Der Essener gehörte im Deutschen Bundestag schon in den letzten beiden Legislaturperioden dem Finanzausschuss an. Stellvertretendes Mitglied ist er zudem im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für Digitales. An der Aufklärung des Wirecard-Finanzskandals arbeitete Matthias Hauer als Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 3. Untersuchungsausschuss federführend für seine Fraktion mit.