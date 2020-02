Was für blitzgescheite Kinder „Frohnhausen for Future“. Ihre Aktionen sind gewaltig, berührend, puschen auf. Sie sammeln Müll, Plastik aus dem Westpark. Retten Lebensmittel vor dem Wegwerftod (wir berichteten). Just Bäume retten vor dem Sägetod. Ihre Umweltideen notierten sie. Freitag erregten sie Aufsehen, denn schnell fanden die Cleveren den goldrichtigen Platz als sie zur Lesung einluden.

Die 10-jährige Marlene selbstbewusst: „Wir machten uns Gedanken, wo wir den richtigen Ort finden. Klar, in der Bücherei, wo viel gelesen wird.“ Und bei Andrea Langner, Leiterin der Stadtteilbücherei, fanden sie sofort ein offenes Herz. Termin ausgemacht. Schwupp Stühle geschleppt. Das pralle Publikum war von den Socken – was sie da hörten!



"Bäume sind auch Lebewesen"

Marlene, Linn, Juli lesen vor. So vom 63-jährigen Kirschbaum im Westpark und über drei Bäume auf dem Grundstück der Herder Schule. Säge-Tod! Sie hatten sich die Baum-Fälllisten in Frohnhausen (Grün und Gruga) angeguckt wo was im Bezirk III gefällt wird. „Wir stellten fest, dass sind richtig viele. Dagegen müssen wir was unternehmen.“ Die Idee fluppte: Geschichten darüber zu schreiben. „Denn Bäume sind auch Lebewesen. Sie wachsen uns ans Herz. Ist der Baum weg, entsteht Leere. Sollen Kinder im Sommer in der Sonne brutzeln. Bäume machen glücklich. Sind wichtig für Tiere. CO2-Speicher. Sie erfüllen vielfältige. Das ist unsere Botschaft. Wer kann eine Baum-Geschichte erzählen?“ Finger fliegen hoch.

Die Kinder sind wortgewandt. Angesprochen auf den jungfräulich weißen Baumstumpf Ecke Kerckhoffstraße – erwidern sie: „Ein Ast war kaputt, der hing runter. Es ist blöd, dafür den Baum - nicht nur den Ast abzusägen. Die Stadt hätte ihn einzäunen können.“



Die Stadt braucht mehr Personal - um Bäume zu pflegen - nicht zu fällen

Empörung auch bei Dr. Maria Lüttringhaus, Baumgruppe Frohnhausen. Zumal einige Meter weiter demnächst mehrere Zypressen gefällt werden sollen, weil die Wurzeln Bürgersteigplatten in die Höhe drücken. Fußgänger beschwerten sich über Stolperfallen. Das Manko der Stadt beschreibt die engagierte Dr. Lüttringhaus: „Wir brauchen mehr Personal, um Bäume zu pflegen - nicht zu fällen. Bäume leiden quasi unterirdisch auch wegen Rohre, Leitungen, zu dicht anstehende Container. Größere Baumbeete sind lebenswichtig wegen des Wassers.“

Stefanie Norden und Kristina Weiß, Parents4Future, betonen: „Wichtig ist uns, dass Bürger und Stadt gemeinsam entscheiden wo man neues Grün und Wiesen für Insekten, Vögel anlegt und dass jeder Baum, der erhalten werden kann durch Pflege, auch erhalten bleibt!“

Dickes Lob prasselt von Elsbeth Peters, Herderschule, Rektorin i. R.: „Die Ideen der Kinder, teilweise aus meiner Schule, sind bemerkenswert. Sie sind mutig und sehr wach, um sich einer großen Thematik anzunehmen und das sehr kreativ. Wir werden weiter von den Kindern hören.“

Begeisterung von Anke Dussmann BIB, Bürgerinitiative Bärendelle. „Ich finde es toll, dass die Kinder mit offenen Augen durch die Welt gehen. Den Erhalt der Natur für wichtig halten und Forderungen an die Stadt formulieren.“

Bäume fehlen an Straßenrändern

Björn Ahaus betont: „Wichtig ist Baumpflege. Es fehlen Bäume an Straßenrändern. So auf der Breslauer Straße; wirklich hässlich, leblos. Bäume bringen eine bessere Atmosphäre; im Sommer Kühle – wie am Frohnhauser Markt die alten Platanen.“