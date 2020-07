Es gibt immer zwei Seiten; auch von Stadtteilen. Pudelwohl fühlen sich die Positivdenker - Neider die Negativschwenker. Und Schlechtreden ist so einfach. Doch Handeln, Verändern braucht Kreativität, Kraft. GRÜNE des Bezirks III (Stadtteilgruppe) „spuckten“ am Wochenende in die Hände - zack haste nicht gesehen – wuchs in Windeseile am Niederfeldsee in Altendorf ein Wunschbaum…



Die Idee für die Aktion hatte Sandra Schuhmacher, Rüttenscheider Ratskandidatin. Klar, den Bürgern liegen einige Sachen schwer im Magen – doch Erfüllbare für ihren Stadtteil“, resümiert Doris Eisenmenger, Stadtteilbeauftragte. Und blättert die Vorrangigen auf:

Erfüllbare Wunschliste...

Fairer Umgang in den Medien; nicht nur Negativberichte über Altendorf. Verschönerung der Altendorfer Straße. Sauberkeit auf den Spielplätzen. Respekt allen Menschen gegenüber. Mehr Kommunikation mit Zugereisten; Veranstaltungen zum Kennenlernen. Erhalt des Radladens. Bereitstellung und Freigabe von Flächen für Jugendliche. Treffpunkte für Jung und Alt…

Erhalt des Radladens

„Wir nehmen diese Anregungen ernst, versuchen, uns intensiv dafür einzusetzen. Bereiten weitere Treffen vor. Sowie Wunschbaumaktionen für Frohnhausen, Holsterhausen.“

Gehandelt wird schnell. Denn die Themen sollen öffentlich diskutiert werden am Stammtisch. Sofort nach den Ferien wird zu Gesprächsrunden eingeladen. Eisenmenger verspricht: „Wir setzen uns intensiv für den Erhalt des Radladens ein – ebenso für die Gesamtschule Bockmühle. Am 5. August besuche ich mit OB-Kandidat Mostofizadeh und Ratsherrn Omeirat Geschäftsleute auf der Altendorfer Straße.“

Wo garantiert wieder Themen gesammelt werden – hoffentlich auch erfüllt werden. Tatsache, auch Weihnachten steht bald vor der Tür trotz Corona.