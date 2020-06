Auf die Plätze, fertig, los! Bei der DJK Altendorf 09 gibt es erstmals ein Tenniscamp für sieben- bis 14-jährige Mädchen und Jungen: vom 20. bis 24. Juli, 10 bis 15.30 Uhr im A09-Tennispark, Ecke Herbrüggen-/Nöggerathstraße, an der Grenze Altendorf/Schönebeck.

„Anfänger erlernen altersgerecht die Grundlagen, Fortgeschrittene verbessern ihre Technik mit dem erfahrenen Trainerteam“, bringt Sportwart Jörn Dubenhorst die Ferienspatz-Aktion auf den Punkt, die der Traditionsverein in Kooperation mit der Tennisschule Rabe durchführt – selbstverständlich coronagerecht, heißt es in der Ankündigung.

„Die Aufteilung in Kleingruppen gewährleistet die gezielte Förderung“, betont Dubenhorst. „Sechs Plätze stehen zur Verfügung, bei Regen geht es in die benachbarte Halle.“ Tennisschläger werden auf Wunsch gestellt. In der Teilnahmegebühr von 145 Euro (mit Ferienpass: 111 Euro) sind enthalten: Mittagessen, Getränke, ein T-Shirt sowie ein kleines Präsent zum Wochenabschluss. Eine Betreuung kann ab 9 Uhr gewährleistet werden. Eltern/Begleitpersonen sind nicht notwendig. Weitere Informationen und Anmeldung: 0172 2967200, tennis-sportwart@altendorf09.de