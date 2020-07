Ich kann Corona nicht mehr hören… stöhnen immer mehr Menschen. Doch nach Leid folgt bekanntlich Freud. Frohnhauser Netzwerke werden immer inniger geknüpft. So mit Herz, dass Leute aus Nachbarstädten just nach Essen kommen, um beim „Miteinander in Frohnhausen“ mitzumachen. O, verpasst? Schade…

Malen gab’s an verschiedenen Tagen im Westpark, Riehlpark, Gervinuspark. Initiiert von den Energiebündeln Janna Klompen, Moderatorin Stadtteilprojekt Frohnhausen mit Kerstin Palluch, Stadtteilarbeit Frohnhausen und emsigen Arbeitskreisen.

Das Besondere:

Die Initiatoren spendeten jeweils eine Leinwand, 15 x 15 cm, Farben und Pinsel. Klompen resümiert: „Trotz Corona halten wir Kontakt mit Bürgern, Vereinen, Jung und Alt. Wir wollen den Stadtteil stärken.“ Palluch hoch erfreut: „Ein Mädchen lief beim Platzregen im Riehlpark mit Leinwand nach Hause, malte dort weiter, kam heute extra in den Gervinuspark um das Bild uns zu überreichen. Wunderbar.“

Begeisterung

Auch bei Pink Gerlach. „Ich bin mit Herz und Seele Frohnhauserin. Mega schön das Malen; eine herrliche Abwechslung in Coronazeiten.“ Freundin Aida Moncilovic mit Töchterlein Emilia kamen extra aus Sprockhövel. „Die lud ich ein. Als Überraschung“, strahlt Pink.

„Es ist angenehm und entspannt. Macht Spaß“, freut sich Aida. Ihr Töchterlein spritzt begeistert mit dem Pinsel schwarze Klexe auf Bild – und Pullover! „So was sollte man öfter machen.“

Auf einem Stein sitzt Maria Vonarx, malt versonnen. „Ursprünglich komme ich aus Freiburg. Jetzt wohne ich auf der Margarethenhöhe. Meine Tochter sah das Einladungsplakat, gab es weiter. Sehr schöne Aktion, kreativ, Familien-zusammenführend.“

Ellen Schröder, Interessengemeinschaft, freut sich mit den vielen Helferin. „Shoppen und Schönes“ und andere Feste fallen aus, deswegen wollen wir was ganz anderes machen.

In den Ferien warten noch andere Aktionen.“

Die verrät uns Sarah Filzen, Studentin.

Zum Vormerken:

"22.7., 15-18 Uhr, Treffpunkt Frohnhauser Markt. Digitale Schnitzel-Rad-Rallye für alle Kinder, Gruppen, kostenlos. Handy mitbringen.“

Haste nicht gesehen, in über zwei Stunden wuchsen über 60 Bilder. Das Gesamtkunstwerk leuchtet vom 5.8.-2.9. im einst leerstehenden Ladenlokal, Frohnhauser Straße. Geburtshelfer waren Andreas Koch, REWE mit Wohnbau eG als Mieter, die das Schaufenster zur Verfügung stellten. Hut ab!