Die letzte September-Ziehung der Lotterie Eurojackpot brachte für einen Tipper aus Finnland den großen Gewinn: Sein Spielauftrag stimmte mit allen gezogenen Gewinnzahlen 12-22-35-38-49 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 10 überein. Sein Jackpot-Gewinn beläuft sich auf 22.170.100,80 Euro.

Zweiter Jackpot-Treffer des Jahres in Finnland

Im laufenden Jahr konnte somit zum zweiten Mal ein Spielteilnehmer aus Finnland den Jackpot in der Gewinnklasse 1 treffen. Neben dem aktuellen 22-fachen Neu-Millionär hatte Mitte August ein weiterer Finne das Spielglück auf seiner Seite und teilte sich den damaligen 90-Millionen-Jackpot mit einem Gewinner aus Polen.

Vier Großgewinne in Deutschland

Bei der aktuellen Ziehung am 24. September erzielten auch vier deutsche Spielteilnehmer Hochgewinne. Im zweiten Rang gehen jeweils zweimal 492.365,50 Euro nach Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Am kommenden Freitag, 1. Oktober, startet der Eurojackpot mit einer Jackpot-Summe von zehn Millionen Euro in den neuen Monat. Tipps können in den WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.