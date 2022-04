WhatsApp-Betrüger im Märkischen Kreis werden immer aktiver. Diese Woche nahmen sie zwei gutgläubige Mütter aus (eine 48-jährige Frau aus Altena und eine 55-jährige Fröndenbergerin), die auf folgende Masche hereinfielen:

Plötzlich landet dem Smartphone der Opfer eine Nachricht, die angeblich vom Sohn oder der Tochter stammt: "Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, weil das alte Handy kaputt ist." Daraufhin kommt schnell auf das Thema Geld zur Sprache: "Ich muss dringend eine Rechnung bezahlen, kannst Du mir helfen?"

Wenn die Täter merken, dass ihr Betrug funktioniert, legen sie umgehend nach und fordern weitere Überweisungen. Auf diese Weise hat die Mutter aus Altena dreimal überwiesen, allerdings auf unterschiedliche Konten, so dass sie stutzig wurde. Schaden: eine vierstellige Summe.

Die 55-jährige Fröndenbergerin bekam am Montag eine Message, die angeblich von ihrer Tochter stammte. Auch sie überwies hilfsbereit eine vierstellige Summe. Am nächsten Tag kam auch in diesem Fall eine Nachforderung. Bevor sie auch dieser nachkam, traf sie ihre Tochter.

Absender-Nummer blockieren

Weitere EmpfängerInnen der dubiosen Nachrichten gibt es in Hemer, Menden, Meinerzhagen und Iserlohn. Diese erkannten jedoch den Betrug rechtzeitig und blockierten die Absender-Nummer. Eine 71-jährige Iserlohnerin und eine 61-jährige taten etwas sehr Vernünftiges: Sie riefen vor einer Überweisung ihren echten Sohn bzw. ihre echte Tochter unter seiner/ihrer bekannten Nummer an. So flog der Schwindel auf.

Rat der Polizei

Empfänger solcher Nachrichten sollten nicht reagieren - erst recht nicht, wenn sie Geldbitten enthalten. Stattdessen Nachrichten oder folgende Chat-Verläufe sichern und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Sollten Zahlungen erfolgt sein, kommt es auf eine umgehende Reaktion an: Dann lässt sich eine Überweisung eventuell noch stoppen.

Wie solch ein betrügerischer Dialog abläuft, zeigt ein Videoclip der Polizei Unna: Video