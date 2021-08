Fröndenberg. Die Überschwemmungen der Unwetter im Juli sind auch von den Kindern der betroffenen Familien schwer zu verarbeiten. Sie sind teilweise verstört und verängstigt.

Bürgermeisterin Sabina Müller: "Der Förderverein Inner Wheel Club Unna möchte diesen Kindern gerne mit einem besonderen Geschenk eine Freude machen und Trost spenden. Dies ist eine Idee voller Herzenswärme für die Schwächsten, für die es oftmals leichter ist, ihre Sorgen und Ängste in Bildern auszudrücken, als sie auszusprechen. Ich danke Simone Kochtokrax und Judith Westebbe sehr herzlich und unterstütze sehr gerne ihre Initiative!"

Die bunten Kuscheltiere, sogenannte „Sorgenfresser“, haben in ihrem Bauch eine Tasche und einen Mund als Reißverschluss. So können die Kinder das, was sie bewegt, in Wort oder Bild zu Papier bringen und den „Sorgenfresser“ damit füttern.

Die Stadt unterstützt den Förderverein Inner Wheel Club Unna bei der Verteilung der Kuschelmonster und hat betroffene Familien kontaktiert.

Weitere Informationen zum „Sorgenfresser“- Projekt und zum Förderverein Inner Wheel Club Unna gibt es unter www.unna.innerwheel.de.