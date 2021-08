Gelsenkirchen. In der Nacht zum Samstag. 21. August. 2021 gegen 02:10 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf einen Randalierer vor einer Gaststätte auf der Schonnebecker Straße in Gelsenkirchen-Rotthausen.

Nach Angaben der Wirtin befand sich eine erheblich aggressive Person vor der Tür und verlangte Einlass.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, versteckte sich der Randalierer hinter einem Baum, wo er durch die Beamten angesprochen werden konnte. Da der Mann sich aber weigerte, seine Personalpapiere auszuhändigen, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich der 26jährige Mann jedoch, so, dass sein Widerstand durch Anwendung einfacher körperlicher Gewalt gebrochen werden musste. Während seiner erheblichen Gegenwehr, versuchte der aktuell in Gelsenkirchen wohnhafte Mann die Beamten/innen zu bespucken und beleidigte diese außerdem erheblich.

Letztlich musste er aufgrund der Gesamtumstände mit einem Rettungswagen auf der geschlossenen Station eines örtlichen Krankenhauses aufgenommen werden. Es wurden Strafverfahren wegen der getätigten Beleidigungen sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde niemand.