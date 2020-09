Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex an der De-la-Chevallerie-Straße Ecke Nienhofstraße in Buer entstand am Donnerstag, 24. September, hoher Sachschaden im geschätzten sechsstelligen Bereich.

Der Gebäudekomplex besteht aus drei Wohn- und Geschäftshäusern. Das Feuer brach im vierten Obergeschoss aus und griff anschließend auf das Dach über.

Ein Hausbewohner, der zur Arbeit fahren wollte, bemerkte die Flammen gegen 2.45 Uhr und alarmierte andere Hausbewohner und die Rettungskräfte. Der Gebäudekomplex und angrenzende Häuser wurden geräumt. Die Feuerwehr erschien mit einem Großaufgebot am Brandort und begann mit den Löscharbeiten.

Insgesamt waren dabei zeitweise über 90 Einsatzkräfte und fünf Drehleitern im Einsatz. Das gesamte Wohngebäude ist nicht durch die Bewohner nutzbar, da auch die unteren Etagen durch das Löschwasser stark betroffen sind. Die Bewohner sind daher bei Freunden und Familie bzw. in einem Hotel in Gelsenkirchen untergekommen. Das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet.