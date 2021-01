Horst. Am Montag, 18. Januar 2021, hat die Polizei in Horst nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen drei Männer vorläufig festgenommen.

Der Gelsenkirchener hörte kurz nach Mitternacht ein Geräusch vor seinem Haus an der Straße "Zum Bauverein" und sah daraufhin aus dem Fenster. Vor seiner Garageneinfahrt parkte ein dunkles Auto, in dem drei Personen saßen.

Einer der Fahrzeuginsassen legte eine dunkle Tasche unter den geparkten Wagen des Zeugen.

Der rief daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten kontrollierten die beiden 24-Jährigen aus Neuss und Essen und den 31-jährigen Gelsenkirchener in dem geparkten Fahrzeug.

In der Tasche unter dem Wagen des Zeugen fanden die Polizisten circa 500 Gramm Marihuana.

Das Trio führte Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich mit und wollte zur Herkunft des Geldes keine Angaben machen.

Die Polizisten nahmen die drei vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Das Bargeld, die Betäubungsmittel und das Fahrzeug stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln gegen die drei Männer ein.

Die Ermittlungen dauern an.