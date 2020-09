Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung war die Ursache für den Dachstuhlbrand an der Braunschweiger Straße in Ückendorf am Sonntagabend, 27. September 2020. Das stellen die Ermittler der Gelsenkirchener Polizei nach der Untersuchung des Brandortes fest.

Hierbei wurden sie von einem Brandsachverständigen unterstützt. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4718486.