Gelsenkirchen – Horst. Ein bislang Unbekannter hat am Sonntag, 6. Juni 2021, in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:15 Uhr im Bereich Lanferbruchstraße in Horst ein Vorsignalschild an der dortigen Bahnlinie entfernt.

Das Schild weist auf eine Geschwindigkeitsreduzierung hin, die Bahnlinie ist noch in Betrieb.

Eine Überwachungskamera hat den Tatverdächtigen aufgezeichnet. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7112 im Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder und die Beschreibung des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4so

.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-gefaehrlicher-eingriff-in-den-bahnverkehr