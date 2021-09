Gelsenkirchen. Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei am Montagmorgen, 06. September 2021, ein Strafverfahren gegen einen 38-Jährigen eingeleitet.

Mit seinem Auto hatten er und sein Beifahrer das mit insgesamt vier Personen besetzte Fahrzeug eines 20-Jährigen gegen 01:40 Uhr über mehrere innerstädtische Straßen hinweg verfolgt und versucht, dieses abzudrängen.

Der 20 Jahre alte Gelsenkirchener verständigte während der Fahrt die Polizei, die auf einem Tankstellengelände an der Cranger Straße in Erle auf die Beteiligten traf.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 38-Jährigen stießen die Beamten auf einen verbotenen Schlagring, den sie neben dem Führerschein des Mannes aus Gelsenkirchen sicherstellten.