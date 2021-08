Ein Programm speziell für die ganze Familie. Kinder sind mehr als willkommen!!! So bewarben die Verantwortlichen ihre Veranstaltung am Sonntag im Kulturbiergarten, im Urbanuspark in Buer. Und sie versprachen nicht zu viel.

Den Anfang machte die Autorin mit einer Lesung ihres Kinderbuches "Flaschenpost aus Sütterlin". Von der witzigen Vorstellung, das alle Babys an der Nordsee schon mit klitzekleinen Gummistiefeln auf die Welt kommen bis hin zur geheimnisvollen Schrift auf dem Flaschenpostpapier, machte sie gekonnt auf den gesamten Inhalt ihres Buches aufmerksam. Danach durften die Kleinen Besucher ihr noch ein paar Fragen stellen. So musste sie beantworten, wie lange man an solch einem Buch schreibt oder aber, wie viel Mitspracherecht sie bei den Bildern in Ihren Büchern hat.

Danach wurde es wild auf der Bühne. Theater Gildenast vertreten durch Thorsten Brunow verzauberte mit dem Stück T‘gunat. Plötzlich verwandelte sich die Bühne in ein kleines Indianerdorf und Thorsten Brunow erzählte den Besuchern die Geschichte des kleinen Indianerjungen, der zu einem Lachs wurde und am Ende sein Dorf vorm verhungern rettete. Gekonnt holte er dabei immer wieder Kinder auf die Bühne, damit sie am Stück mitwirken konnte oder stellte Fragen, die er sich vom Publikum beantworten ließ.

Den krönenden Abschluss machten die beiden Damen des Musikkabarett-Duo´s "die Fröhlich-WG".

Mit viel Witz, Charme und Humor schmückten sie bekannte Melodien mit unterhaltsame Texten.