Die Eröffnung der Vitrinen – Ausstellung anlässlich des 15 jährigen Bestehens des Geschichtsforum Nordsternpark im AWO Seniorenzentrum in Horst wurde zu einer glanzvollen Veranstaltung, die Bewohner der Einrichtung, wie auch das Personal und ebenso die zahlreichen Gäste gleichermaßen erfreute. Das brachte auch eine AWO Beschäftigte in einen Satz den Initiatoren um Reinhold Adam zum Ausdruck: „Danke an Euch, die unseren Bewohnern und uns so einen schönen Vormittag ermöglicht haben „ Dazu trug neben den Exponaten der Ausstellung , die in dieser Form vom Geschichtsforum Nordsternpark , mit tatkräftiger Unterstützung der Stollen Betreiber um Wilhelm Weiß und seine Kumpels vom Freundeskreis Nordstern liebevoll zusammen gestellt wurde, vor allem Wolfgang Höfener mit seiner Gitarre bei. Er brachte das Blut der Anwesenden der Eröffnungsfeier schnell zum Wallen und alle folgten den Wunsch des „Horster Löwen“ und sangen mit, oder klatschten im Takt, auch wurde geschunkelt und sorgten so mit für die richtig Stimmung. Freude herrschte auch als Frau Schwarzer von der AWO die Ehrenhauer Urkunde des Bergbaustollen überreicht wurde und die Bergmannstochter Annemarie Weller zur Ehrenhauerin des Bergbaustollens geschlagen wurde. Auch trugen die AWO Mitarbeiter des Hauses dazu bei , dass die Stimmung bestens war, denn die Anwesenden konnten sich während der Feierstunde mit leckeren Schnittchen stärken und auch an kühlen Getränken laben. Sabine Schwarzer begrüßte in Vertretung der verhinderten Einrichtungsleiterin Silke Campani die Anwesenden, darunter Bezirksbürgermeister des Bezirks West, Joachim Gill und dankte für die langjährige Verbindung der Nordsterner mit der AWO Einrichtung in Horst. Joachim Gill brachte in sein Grußwort die Bedeutung des Geschichtsforum Nordsternpark für Horst zum Ausdruck und auch Geschichtsforum Gründer Reinhold Adam sprach von der Philosophie des Geschichtsforums, dass man über Erinnerungen Emotionen erzeugen möchte, die Geschichte lebendig werden lässt. Lebendige Geschichte kann man auch bei der Vitrinen Ausstellung erfahren, die noch die nächsten Wochen von 8 – 18 Uhr im AWO Seniorenzentrum in Gelsenkirchen –Horst, im Marie – Juchacz –Weg, zu sehen ist.