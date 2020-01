Im Gedenken an die verstorbenen Patientinnen und Patienten

Das Sankt Marien-Hospital Buer lädt alle Angehörigen, Freunde und Wegbegleiter zu einem Gedenkgottesdienst am Dienstag, 21.01.2020, um 17.30 Uhr in die Krankenhauskapelle ein

Während des Gottesdienstes werden die Namen all derer verlesen, die zwischen dem 1. Juni bis 31. Dezember 2019 im MHB verstorben sind, und es werden Kerzen für sie entgezündet.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst laden wir Sie herzlich zu einem Beisammensein mit Schnittchen und Getränken ein, das in unmittelbarer Nähe der Kapelle im Raum B4 in der ersten Etage stattfindet. Wir würden uns sehr über ihr Kommen freuen.

Für weitere Informationen: Diakon Matthias Breier, Tel. 0209 364-424613