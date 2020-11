Die städtische Tageseinrichtung für Kinder an der Steeler Straße wurde zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Somit erfüllt sie die Qualitätsstandards der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin.

Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die naturwissenschaftliche Bildung in der Elementarerziehung zu fördern und zu unterstützen.

Unter dem Motto „Kleine Forscher – das sind wir!“ konnten die Kinder beim Pflanzen von Kräutern, Experimentieren mit Feuer oder Programmieren von Robotern ihrem Forschergeist nachgehen.

Die Übergabe der Plakette konnte in diesem Jahr leider nicht mit einer großen Forscherfeier verbunden werden und fand nur mit den Kindern der KiTa statt. Aufgrund der besonderen Hygienemaßnahmen wurden alle Aktionen auf dem Außengelände durchgeführt.

Die Leiterin und die Belegschaft der KiTa Steeler Straße freuen sich über diese besondere Auszeichnung und sind auf die weiteren spannenden Projekte sowie eine erfahrungsreiche Forscherzeit mit Kindern und Eltern der Einrichtung gespannt. Damit die Kresse wachsen kann, haben Kinder ihre selbst gestalteten Pflanzgefäße mit Erde befüllt. Kinder programmieren einen Roboter, um an das gewünschte Ziel zu kommen.